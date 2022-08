POL-GÖ: (318/2022) Schwerer Unfall auf K 29 - VW Lupo kollidiert mit Quad, beide Fahrer schwer verletzt

Göttingen (ots) - (lv) Derzeitige Vollsperrung seit 12:45 Uhr und damit Ableitung des Verkehrs aus Rtg. Halle am Dreieck Drammetal zunächst Rtg. Norden. Um zusätzlichen Stau zu vermeiden, ist die AS Göttingen in Nordrichtung ebenfalls gesperrt, so dass der Verkehr ohne unnötige Verzögerung an der AS ...

mehr