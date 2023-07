Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht nach Überholvorgang

Polch (ots)

Am 05.07.2023 gegen 18:20 Uhr kam es im Bereich der L 52 aufgrund eines missglückten Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der geschädigte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L52 von Polch in Fahrtrichtung Mitfahrerparkplatz A48 AS Mayen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste der Geschädigte, einem im Überholvorgang befindlichen dunklen Pkw, ausweichen. Hierbei wurde der Pkw des geschädigten Fahrzeugführers leicht beschädigt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des überholten Pkw werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

