POL-PDMY: Illegale Entsorgung von Altöl - Zeugen gesucht

Mayen (ots) - Am Dienstag, den 04.07.2023 zwischen 20:15 Uhr und 20:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich kam es beim Ausparken zu einem Zusammenstoß mit einem daneben parkenden schwarzen Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen oder der mögliche Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Tel.: 02651-801-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr