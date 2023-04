Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Papiercontainers

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 02.04.2023, wurden der Polizei Einbeck gegen 14.00 Uhr mehrere brennende Müllbehälter im Deinerlindenweg gemeldet. Vor Ort gab ein angestellter des dort ansässigen Seniorenheimes an, dass er Müll entsorgen wollte und sich dazu zu den Müllcontainern begab, die unter einem separaten Unterstand stehen. Hier entdeckte er, dass ein Papiercontainer brannte. Der Mann zog schnell mehrere andere Müllcontainer aus dem Gefahrenbereich und rief dann die Feuerwehr, die den Brand schließlich schnell löschte. Neben dem Papiercontainer wurden auch mehrere Kunststoffplatten der Bedachung des Unterstandes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Der Brandentdecker konnte noch mitteilen, dass er einige Minuten zuvor drei junge Männer, ca. 20-25 Jahre alt, von dem Unterstand verjagt hätte, da diese dort den Müll durchsuchten. Einer der Männer trug ein Sweat Shirt mit der Aufschrift "Just Do It". Die Polizei sucht Zeugen, die zu diesem Sachverhalt Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell