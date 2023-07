Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Einblicke in die Wissenschaft von der Vermessung und Aufteilung der Erde - und Berufe mit Zukunft

Schwerin (ots)

Den Schweriner Marktplatz mit einer Drohne vermessen, 3D-Drucke anfertigen oder die Größe des eigenen Körpers messen, ohne ihn zu berühren - all' das geht beim landesweiten "Tag der Geodäsie" (https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Blickpunkte/Tag_der_Geodaesie_2023) am 6. Juli. Expertinnen und Experten des amtlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens in unserem Bundesland bieten beim Aktionstag unter dem Motto "Vermessung & Geoinformation - Anschauen, ausprobieren und begeistert sein" viele Veranstaltungen an.

"In der Geodäsie (https://www.arbeitsplatz-erde.de/was-ist-geodaesie/) steckt vieles, was für unser tägliches Leben wichtig ist. Wir kennen alle die Vermessungstrupps, die am Straßenrand Baustellen und Bauwerke mit Hightech-Geräten abmessen. Aber auch in vielen anderen Bereichen ist die Geodäsie im Hintergrund ein zentraler Baustein: Wir brauchen sie beim Benutzen von Google, in der Landwirtschaft, bei der Kartierung unserer Wälder, der Beobachtung der Erde aus dem Weltraum, der Messung von Meeresspiegel und Gletscherschmelze oder in Zukunft beim autonomen Fahren", nennt Christian Pegel Beispiele für die vielseitigen Anwendungsbereiche und wirbt:

"Hinter der Geodäsie verbirgt sich eine große Bandbreite spannender Tätigkeiten. Beim Aktionstag am Donnerstag erhalten vor allem Schülerinnen und Schüler Einblicke in einen modernen, vielseitigen, technisch orientierten Beruf. Wieviel Spaß er macht, zeigen unsere Kolleginnen und Kollegen, indem sie etwa ihre Hightech-Geräte und virtuellen Welten vorstellen. Kommen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihren Kindern vorbei. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, ihr Interesse zu wecken für einen tollen Beruf, der sonst nicht so im Rampenlicht steht."

In Rostock auf dem Universitätsplatz, in Schwerin auf dem Alten Markt und im Rathaus sowie in Stralsund auf dem Alten Markt werden von 10 bis 16 Uhr verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in das Berufsfeld vorgestellt. Neubrandenburg begeht den Tag der Geodäsie einen Tag später, am 7. Juli, während des Tags der Technik (https://www.hs-nb.de/schuelerportal/hochschule-live/live-du-bei-uns/tag-der-technik/) an der Hochschule Neubrandenburg.

Je nach Standort werden unterschiedliche Einblicke in die Welt des Vermessungswesens gegeben. Mehr Informationen zu den Berufen: www.geo-karriere-in-mv.de (https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/weitere-Themen/Geoinformationen-und-Vermessung/Geo-Karriere)

Hintergrund

Der Tag der Geodäsie wird seit 2016 jährlich von der deutschen Geodätischen Kommission (DGK) ausgerufen. Er soll die Öffentlichkeit über die Aufgaben und die Berufsfelder der Geodäsie und Geoinformatik informieren, die Aufmerksamkeit erhöhen und vor allem Interesse bei Schülerinnen und Schülern wecken. In Mecklenburg-Vorpommern wurde der Tag der Geodäsie erstmalig 2021 in Schwerin begangen. Seitdem können sich Schülerinnen und Schüler aus allen Landesteilen über den Arbeitsplatz Erde informieren.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell