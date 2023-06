Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel weiht Feuerwache 3 in Rostock-Dierkow ein

Schwerin (ots)

Am Freitag nimmt Innenminister Christian Pegel an der feierlichen Einweihung der Rettungs- und Feuerwache im Rostocker Stadtteil Dierkow teil. Das Innenministerium förderte den Neubau mit einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Termin: Freitag, 30. Juni 2023, 15.30 Uhr

Ort: Feuerwache III, Dierkower Allee 1, 18146 Rostock

In dem Neubau sollen die Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und des Arbeiter-Samariter-Bunds sowie die Notarztwache untergebracht sowie eine zweite Notfallleitstelle integriert werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell