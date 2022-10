POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher unterwegs.

Lippe (ots) - (RB) Wir berichteten am gestrigen Tag von einem 85-jährigen Lemgoer, der seinen Lebensbereich verlassen hatte und vermutlich mit seinem grauen VW Golf Plus in den Bereich Hamburg gefahren war. Der 85-Jährige konnte gestern Abend tatsächlich in Hamburg gesund und munter angetroffen und in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden. Wir bedanken uns ...

