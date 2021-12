Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht Raub

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr schob ein 11-jähriger Junge in der Wallstadter Straße sein Fahrrad. Ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher, Täter schubste den 11-Jährigen und flüchtete mit dem Fahrrad im Wert von ca. 600 Euro in Richtung Färbergasse. Die anschließende Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ergebnislos. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, braune Hautfarbe, kleine Augen, trug eine schwarze Jacke. Bei dem schwarzen Fahrrad handelt es sich um die Marke Cube, Reifengröße 26 Zoll, rote Akzente, mit Licht, Gepäckträger, Fahrradschloss.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell