Polizei Hamburg

POL-HH: 230108-4. Einbruch in Nagelstudio in Hamburg-Sasel - eine Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.01.2023, 01:32 Uhr

Tatort: Hamburg-Sasel, Waldweg

Beamte des Polizeikommissariats 35 (PK 35) nahmen am Freitag in den frühen Morgenstunden einen 18-jährigen Deutschen vorläufig fest. Der Mann ist verdächtig, in ein Nagelstudio in Sasel eingebrochen zu haben.

Aufmerksame Zeugen hatten der Polizei eine Person gemeldet, die sich in verdächtiger Weise auf einem Grundstück im Waldweg aufhielt. Im Rahmen des sich anschließenden Einsatzes wurden Zivilfahnder im Waldweg auf einen Mann aufmerksam, der sich in Richtung eines Nagelstudios bewegte. Als die Polizisten nur Augenblicke später ein Klirren vernahmen und sich ebenfalls in Richtung des Studios begaben, trafen sie auf den Verdächtigen, der ein Tablet in seinen Händen hielt. Die Verglasung des Geschäfts wies ein Loch auf. Die Fahnder nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, einen bei der Polizei bereits als "Intensivtäter" geführten Mann, vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie weiteres mutmaßliches Stehlgut und stellten es sicher.

Beamte des zuständigen Landeskriminalamts 154 (LKA 154) übernahmen die weiteren Ermittlungen, in deren Verlauf sie das bei dem 18-Jährigen sichergestellte Tablet als Stehlgut aus dem Nagelstudio identifizieren konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der 18-Jährige auch für zwei weitere Geschäftseinbrüche im Waldweg, die in derselben Nacht verübt wurden, verantwortlich ist.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell