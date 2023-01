Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rettungssanitäter attackiert - Bundespolizei ermittelt Täter

Münster (ots)

Am Samstagmittag (31.Dezember) erschien die Besatzung eines Rettungswagens auf der Wache der Bundespolizei in Münster. Einer der Sanitäter gab an, Anzeige wegen Körperverletzung erstatten zu wollen.

Kurz zuvor wurden die beiden Rettungssanitäter zu einem Einsatz in der Bahnhofsmission entsendet. Hier lag gemäß Meldung ein Mann auf dem Boden und forderte einen Rettungswagen.

Vor Ort wurde festgestellt, dass der Mann lediglich über Schlafprobleme klagte und verlangte einen Tarnsport zum Uni-Klinikum. Da es sich hierbei um keinen Notfall handelte, wurde der Mann aufgefordert sich selbstständig in die Klinik zu begeben. Da dies offensichtlich der Vorstellung des Mannes widersprach, sprang er nun auf und schlug gegen den Monitor eines medizinischen Überwachungsgerätes. Anschließend versetzte er einem der Sanitäter mit einem Kunststoffrohr einen Schlag auf den Oberschenkel. Im Anschluss verließ er die Bahnhofsmission fluchtartig.

Die im Anschluss durchgeführte Auswertung der Videoüberwachung zeigte die Tathandlung und den Täter. Bei der Befragung der Personen vor Ort konnte der Täter ermittelt werden.

Gegen den polizeibekannten Münsteraner wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet.

Der geschädigte Sanitäter konnte sein Dienst glücklicherweise fortsetzen und kann somit für die "richtigen" Notfälle präsent sein.

