Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau flippt im Drogeriemarkt aus - Bundespolizei ermittelt

Düsseldorf (ots)

In einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Freitagnachmittag (30. Dezember), um 14.00 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau (34) und einer Mitarbeiterin (43). Die Frau rastete aus, schlug und trat um sich und zerriss die Oberbekleidung der Geschädigten.

Die Mitarbeiterin des Drogeriemarktes beobachtete die 34-jährige Russin, wie sie die Sicherheitsetiketten von mehreren Kosmetikartikeln entfernte und die Ware in ihre Tasche steckte. Als die 43-jährige türkische Angestellte die Tatverdächtige ansprach, versuchte diese zu flüchten. Die Mitarbeiterin verhinderte die Flucht, kassierte jedoch Faustschläge gegen den Körper sowie ins Gesicht. Zudem trat sie gegen die Beine der Geschädigten.

Weitere Mitarbeiter eilten zur Hilfe und verbrachten die renitente Frau in die Büroräume des Ladenlokals. Nachdem sie sich zunächst beruhigte, schlug sie erneut auf die 43-Jährige ein und zerriss dabei die Oberbekleidung. Die Tatverdächtige wurde zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Bei einer Durchsuchung wurden weitere Kosmetikartikel in ihrer Tasche aufgefunden und an den Drogeriemarkt zurückgegeben.

Die eingesetzten Beamten nahmen die Verdächtige mit zur Dienststelle. Ihr Atemalkoholwert betrug 1,8 Promille. Einer Blutentnahme stimmte die Festgenommene zu. Im weiteren Verlauf verhielt sich die 43-Jährige sehr einsichtig und konnte nach Einleitung des Strafverfahrens wegen des räuberischen Diebstahls entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell