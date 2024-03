API-TH: Mehrere verletzte Personen nach Unfall auf der Autobahn 9

Autobahnpolizeiinspektion

Am heutigen Sonntag, gegen 10:55 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem PKW VW die Autobahn 9 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Lederhose verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin schleuderte der VW über die Fahrbahn, kollidierte mit einem PKW Ford einer 64-Jährigen und fuhr in die rechte Schutzleitplanke. Die Fordfahrerin verlor durch die Kollision ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in die linke Leitplanke. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer des VW und vier Insassen des Ford zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 15.000EUR an beiden Fahrzeugen und der Schutzleitplanke. Die Autobahn war für circa 1 Stunde und 10 Minuten in Richtung München voll gesperrt. Durch die Autobahnmeisterei wurde die Fahrbahn gereinigt. Gegen 12:20 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn teilweise und gegen 13:00 Uhr vollständig für den Verkehr wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich gab es bis zu 5 km Rückstau.

