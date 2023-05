Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: 24 Einsätze von Freitag bis Freitag - Celler Feuerwehr bei unterschiedlichen Einsätzen gefordert!

Zu knapp 200 Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Celle in diesem Jahr bisher aus. 24 Einsätze waren alleine in der Zeit vom 12. bis 19. Mai zu bewältigen. Dies bedeutet durchschnittlich drei Einsätze am Tag von Freitag bis Freitag. Doch das Einsatzgeschehen hält sich nicht an die Statistik, so variierten die Einsätze pro Tag. Am Sonntag, den 14. Mai kam es z. B. lediglich zu einer Alarmierung, aber am Mittwoch, den 17. Mai zu insgesamt fünf.

Das Einsatzgeschehen selbst ist vielseitig. Vegetationsbrände, Brände an und in Gebäuden und Verkehrsunfälle zählen genauso wie automatische Feuermeldungen, Unterstützungen des Rettungsdienstes und Einsätze ohne Feststellungen dazu. Eine detaillierte Aufzählung aller Einsätze befindet sich auf unsere Homepage unter www.feuerwehr-celle.de.

Alle Einsätze der Celler Feuerwehr werden durch freiwillige Feuerwehrleute absolviert. Sie versehen ihren Dienst ehrenamtlich, neben ihren normalen Berufen und ihrem Familien- und Privatleben

