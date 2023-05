Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Carport und PKW in Celle in Vollbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Freitagmorgen um 4:48 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Carportbrand in der Hügelstraße alarmiert. Es war nicht bekannt, ob Personen in Gefahr sind.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte ein Carport in Holzbauweise in Vollbrand. Unter dem Carport abgestellt war ein PKW, der sich ebenfalls in Vollbrand befand. Das Carport war direkt an die Stirnseite eines Wohnhauses angebracht, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude drohte. Personen befanden sich nicht in Gefahr.

Unverzüglich wurde durch die Feuerwehr die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierbei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Das Dach des Carports war größtenteils eingestürzt. Durch den schnellen Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes und insbesondere ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Logistikgruppe, die Führungsgruppe Einsatzleitung der Celler Feuerwehr sowie der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell