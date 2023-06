Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere brennende Mülltonnen - Fährtenhund findet Tatverdächtigen

Schwerin (ots)

Am Dienstagabend, 13.06.2023, ereigneten sich in Schwerin mehrere Mülltonnenbrände, welche die Polizei und die Kameraden der Feuerwehr forderten. Gegen 20:30 Uhr teilte ein Hinweisgeber eine brennende Mülltonne in der Apothekerstraße mit. Das Feuer griff dabei auch leicht auf die Hausfassade über und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Nur acht Minuten später brannte eine Mülltonne in der Schelfstraße auf Höhe der Hausnummer 9. Gegen 20:50 Uhr folgte angeblich ein dritter Mülltonnenbrand am Platz der Freiheit. Dieser bestätigte sich nicht. Eine bereits abgebrannte aber gelöschte Wertstofftonne konnte gegen 21:00 Uhr in der Güstrower Straße festgestellt werden.

Kameraden der Feuerwehr löschten zeitnah die gemeldeten Feuer und verhinderten dadurch weitere größere Schäden.

Zunächst eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkwagen konnten keine verdächtigen Personen feststellen. Der Kriminaldauerdienst sicherte an den Brandorten Spuren.

Um den möglichen Täter doch noch festzustellen wurde ein Fährtenhund angesetzt. Dieser konnte die mögliche Spur aufnehmen und lief von der Apothekerstraße zur Schelfstraße bis zu einer Wohnanschrift an der die polizeibekannte Person, welcher als Tatverdächtiger angenommen werden konnte, aufhältig ist.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung angeordnet.

Der 24-jährige deutsche Tatverdächtige konnte angetroffen und die bei ihm festgestellte Kleidung durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Der 24-Jährige wird sich nun wegen der Brände strafrechtlich verantworten müssen.

André Falke

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

