Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporter auf BAB 20 ausgebrannt

Neukloster (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Montagabend, 12.06.2023, gegen 22:50 Uhr ein Mercedes-Transporter auf der BAB 20, etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung Rostock, in Brand. Der 49-jährige polnische Fahrzeugführer konnte den Transporter auf dem Standstreifen anhalten und diesen rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung des Autobahnreviers Metelsdorf und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Glasin und Neukloster stand der Transporter sowie der angrenzende Grünstreifen bereits in Flammen. Zur Durchführung der Löscharbeiten musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock bis zum 13.06.2023 00:15 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Überholfahrstreifen für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden. Der Transporter wurde zur Durchführung einer kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und von der Unfallstelle geborgen. Die Kriminalpolizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

