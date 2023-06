Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines vierjährigen Kindes

Bützow/ Tarnow (ots)

Am 12.06.2023 gegen 17:07 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße Tarnow ein Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde. Das Kind ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn gelaufen und wurde hier trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung von einem PKW erfasst. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde es schwerverletzt per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock verbracht. Zur Unfallhergangsermittlung kam die DEKRA Rostock kam zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.

Heiko Stoltenberg

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Bützow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell