Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am Knappschaftskrankenhaus an der Osterfelder Straße. Dort wurde zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag ein schwarzer VW Caddy (mit F(rankfurter)-Kennzeichen) an der linken Seite massiv beschädigt, vor allem im Bereich der hinteren linken Tür. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen stand neben einem Verwaltungsgebäude. Wer Hinweise auf den Verursacher hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

