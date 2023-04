Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung nach Kennzeichendiebstahl mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 22.12.2022 entwendeten bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines Opel Corsa, der zu dieser Zeit in einem Parkhaus an der Ecke Otto-Wels-Straße/ Römerstraße stand. Die Tatzeit liegt zwischen 12:45 Uhr und 21:30 Uhr.

Am 09.01.2023 wurde eine unbekannter Mann um 15.24 Uhr mit einem Auto in einer Radarkontrolle auf der Brassertstraße aufgezeichnet. An dem Fahrzeug waren die entwendeten Kennzeichen angebracht waren.

Das Foto des Mannes finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/103170

Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben?

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell