Ulm (ots) - Kurz nach 12 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seinem Pedelec im Söflinger Friedhof in Richtung St.-Leonhard-Straße. Am dortigen Ausgang fuhr er in die St.-Leonhard-Straße ein. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von links kam eine 54-Jährige mit ihrem Hyundai. Sie konnte nicht mehr halten und die ...

mehr