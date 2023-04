Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Raub auf Parkplatz - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Bottroper wurde am 25.02.2023 gegen 01:00 Uhr nachts über einen weiblichen Snapchat-Kontakt zu einem Parkplatz an der Lindenhorststraße gelockt. Vor Ort traf sich der 25-Jährige mit der Internetbekanntschaft in seinem Auto. Im weiteren Verlauf verließ er das Fahrzeug. Hier wurde er von zwei unbekannten maskierten Tatverdächtigen mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen. Die beiden verlangten die Wertgegenstände des Mannes.

Als es dem Bottroper gelang telefonisch die Polizei zu informieren flohen alle drei in einem weißen Fiat 500. Das Kennzeichen ist unbekannt. Beute machten sie nicht.

Über den Chatverlauf konnten Fotos angefertigt werden. Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/103120

Eine Beschreibung der beiden Männer liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

