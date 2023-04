POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Heute Morgen (12.04.) fuhr eine 12-jährige Dorstenerin um 09.30 Uhr mit ihrem Fahrrad gegen ein geparktes Auto, das an der Ellerbruchstraße stand, und stürzte. Das Mädchen verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Mutter war ebenfalls anwesend. An den beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna ...

