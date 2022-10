LPI-SHL: Kennzeichen geklaut

Breitungen (ots) - Mitarbeiter des Breitunger Ordnungsamtes meldeten Dienstagnachmittag den Diebstahl von Äpfeln von einer Streuobstwiese am Seeblick. Der bislang unbekannte Langfinger nahm insgesamt Äpfel im Wert von ca. 1.000 Euro an sich. Jedoch blieb die Tat nicht unentdeckt. Das betreffende Kennzeichen des Wagens, mit dem die Beute abtransportiert wurde, konnte den Beamten für weitere Ermittlungen übergeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

