POL-CUX: Versuchter Einbruch in Discounter++Verkehrsunfall auf A27 - AS Altenwalde++Brand einer Gartenlaube am Sieverner See++

Versuchter Einbruch in Discounter

Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Sonntag wird gegen 03.30 Uhr die Schaufensterscheibe zu einem Discounter im Heinrich-Grube-Weg mit einem unbekannten Werkzeug eingeschlagen. Ein Eindringen in den Markt erfolgt nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Verkehrsunfall auf A27 - AS Altenwalde

Altenwalde-A27. Am gestrigen Sonntag gegen 14.00 Uhr kam es auf der Autobahn 27 an der Anschlussstelle Altenwalde zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin aus Wuppertal kam aufgrund eines Lenkfehlers mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Brand einer Gartenlaube am Sieverner See

Sievern. In der Nacht zum heutigen Montag kam es zu einem Brand einer ca. 4 x 4 m großen Gartenlaube am Sieverner See im Geestland. Ein Nachbar entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte das Feuer, konnte allerdings nicht verhindern, dass die Gartenlaube vollständig niederbrannte. E entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

