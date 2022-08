Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeimeldungen für den Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Stadt Cuxhaven/ Friedrichstraße und Strandstraße - Auto touchiert und geflüchtet

In der Zeit von Freitag, den 12.08.2022, ca. 21:30 Uhr, bis Samstag, den 13.08.2022, ca. 07:30 Uhr, ereignete sich in der Friedrichstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Mercedes in der Farbe Grau im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision unerkannt von der Unfallstelle.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag, den 13.08.2022, in der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in der Strandstraße in Cuxhaven. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke VW (Modell Golf, Farbe Schwarz) touchiert und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit den genannten Unfällen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnr. 04721-5730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell