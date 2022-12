Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Wohnunterkunft

Bad Waldsee/ Landkreis Ravensburg (ots)

Wegen eines Feuerausbruchs in einer Wohneinheit in der Steinstraße sind am frühen Dienstag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Wie es genau zu dem Brand gekommen ist, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 29 Jahre alte Bewohner verletzte sich durch das Einatmen des Rauches leicht, der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Wohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die gerufene Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 35 Wehrleuten vertreten war, löschte die Flammen.

