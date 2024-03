Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall unter Alkoholeinfluss auf der A 4 bei Wandersleben!

Drei Gleichen (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw Hyundaifahrer die Autobahn 4 in Richtung Dresden. An der Anschlussstelle Wandersleben entschloss sich der Fahrzeugführer sehr kurzfristig die Autobahn verlassen zu wollen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit übersah der Fahrzeugführer dabei eine im Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle ebenfalls abfahrende 31-jährige Pkw Hyundaifahrerin und kollidierte frontal mit dieser. Beide Fahrzeuge schleuderten durch die Wucht des Aufpralls in die rechtseitige Leitplanke. Die geschädigte Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus durch den Rettungsdienst verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der weiteren Folge durch eine Bergedienst abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Dresden war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten für zwei Stunden voll- und teilgespert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im abendlichen Feierabendverkehr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den Unfallverusacher eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000,- Euro.

