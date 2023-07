POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg; Betrügerische Dachdecker auf dem Lerchenberg

Mainz (ots) - In den letzten Tagen kam es zu zwei dreisten Diebstählen in Mainz. Hierzu zählte unter anderem ein Diebstahl eines Rollstuhles am 21.07.2023 in einem Seniorenheim in Hechtsheim. Der 77-jährige Mainzer vergaß diesen in der Tiefgarage abzuschließen und musste beim Widerkommen feststellen, dass dieser verschwunden war. Der Rollstuhl ist schwarz mit metallischen Vorderreifen aus Vollgummi und einer ...

