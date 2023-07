Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung

Ludwigshafen (ots)

Am 16.07.2023, gegen 05:30 Uhr, meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen am Berliner Platz. Einige Täter wären bereits in Richtung Rhein geflüchtet. Die alarmierten Polizeikräfte konnten drei Heranwachsende im Alter von 18 (2x) und 19 Jahren verfolgen und kontrollieren.

Die Täter sollen zuvor eine 22-Jährige nach Drogen gefragt haben, als sie dies verneinte, kam es zum Streitgespräch. Im späteren Verlauf wurde die 22-Jährige durch die Täter und das Wegtreten der Beine zu Boden gebracht und auf sie eingetreten. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei der Kontrolle der Täter konnten die Polizeikräfte bei einem 18- und beim 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Die Angreifer erhielten einen Platzverweis und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und zwei von ihnen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

