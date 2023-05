POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Diebstahl einer Mobilitätshilfe

Pforzheim (ots) - Eine männliche Person ist bei einem Brand in der Zentralen Notaufnahme in einem Pforzheimer Krankenhaus ums Leben gekommen. Um 22:38 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Zentralen Notaufnahme in einem Pforzheimer Klinikum in der Kanzlerstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

