POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Beim Überholen nicht auf den Gegenverkehr geachtet - Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu (ots)

Zu einer am Dienstagmorgen auf der Bundestraße 28 bei Eutingen im Gäu von einem Fahrer eines Pkw im Rahmen eines Überholvorganges begangenen Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrer eines roten Pkw gegen 10.30 Uhr die Bundestraße 28 aus Richtung Eutingen im Gäu kommend in Fahrtrichtung der Bundesautobahn 81. Beim Überholen eines Lastkraftwagens achtete der Fahrzeuglenker nicht auf einen entgegenkommenden Sattelzug. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Fahrer des Sattelszuges nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und touchierte zwei dort befindliche Leitpfosten. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste nach Bergung mit schwerem Gerät abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die Bundestraße musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zeugen zum Unfallgeschehen oder des flüchtigen Fahrers werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07441 536-0 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

