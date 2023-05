Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Missachtung der Vorfahrt verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

(FDS) Schopfloch (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr kam es im Kreuzungsbereich von zwei landwirtschaftlichen Wegen in der Nähe des Windrades Oberiflingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw. Beide Fahrzeuge waren mit einem Anhänger unterwegs. Das Pkw-Gespann wurde in den angrenzenden Grünbereich geschoben. Der Pkw-Anhänger hat sich hierbei überschlagen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Weder der 66jährige Pkw-Lenker noch der 63jährige Traktorfahrer wurden durch den Unfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

