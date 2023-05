Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Altensteig (ots)

Schwere Verletzungen haben am Montagmittag ein 23-jähriger sowie ein 52-jähriger Autofahrer davongetragen, nachdem der 23-Jährige auf der Kreisstraße 4351 offenbar einen "Maiwagen" überholen wollte und hierbei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 52-Jährigen zusammengestoßen war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 23-Jährige mit seinem Dacia Sandero von Wenden kommend in Richtung Wart unterwegs. Gegen 13:45 Uhr setzte er zum Überholen des Maiwagens an und kollidierte hierbei mit dem ihm entgegenkommenden Dacia Duster. Aufgrund des Zusammenstoßes begann das Fahrzeug des 23-Jährigen zu qualmen, wobei sich der Fahrer bereits außerhalb des Fahrzeugs befan. Der Qualm konnte vor Ort von Personen des Maiwagens gelöscht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 17.000 Euro. Im Laufe der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum beim 23-Jährigen, so dass eine Blutentnahme angeordnet und entnommen wurde. Darüberhinaus war er zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 23 Jahre alte Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren mit mehreren Tatvorwürfen verantworten. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Ebhausen mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort.



