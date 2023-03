Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bereicht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Neuenstadt am Kocher/Kochertürn: Brand einer Scheue Eine Vielzahl von Notrufern meldeten kurz vor Mitternacht, den Brand eines landwirtschaftli-chen Anwesens in der Graf-von-Düren-Straße. Bemerkt wurde der Brand auch von den Eigentümern, die kurz zuvor zum Anwesen zurück-kamen. Teilweise schlugen die Flammen 10 - 15 Meter in die Höhe. Aus der bereits brennenden Stallung konnten noch 4 Pferde gerettet werden. Für 7 Pferde kam die Hilfe zu spät, sie konnten nicht mehr aus den hinteren Stallungen in Sicherheit gebracht werden und sind verendet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Zeugen wollen kurz vor dem Brandausbruch einen lauten Knall gehört haben. Der Brand konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, die Feuerwehr ist jedoch noch immer mit einzelnen Glutnestern beschäftigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro ein. Durch den Brand wurden 6 Personen leicht durch Rauchgase verletzt. Die Brandermittlungen werden am Sonntagmorgen bei Tageslicht beginnen. Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Neckarsulm, Neuenstadt, Cleversulzbach und Stein mit 50 Helfern und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte zwei Rettungswagen, eine Notarztbesatzung und einen Krankentransportwagen in den Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132/93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

