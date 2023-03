POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Einbruch in Metzgerei Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt Zutritt zu einer Metzgerei in Heilbronn. Der oder die Täter brachen die Hintertüre des Geschäfts in der Wilhelmstraße auf und gelangten so in den Verkaufsraum und die ...

mehr