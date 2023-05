Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Nicht um den Schaden gekümmert - Polizei sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

(FDS) Pfalzgrafenweiler - Nicht um den Schaden gekümmert - Polizei sucht Zeugen

Einen Unfall verursacht und sich nicht um den Schaden gekümmert hat am Freitag die Fahrerin eines bislang unbekannten schwarzen Kleinwagens.

Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr am Freitag, um 11:15 Uhr, die bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens mit Freudenstädter Kennzeichen die Landesstraße 353 in Richtung Pfalzgrafenweiler. An der Einmündung mit der Landesstraße 404 möchte diese nach links in Richtung Herzogsweiler abbiegen. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines auf der Landesstraße 404 aus Richtung Altensteig kommenden Fahrers eines weißen Renault Scenic. Um einen Unfall zu verhindern, weicht dieser aus und kommt hierbei in den Grünstreifen wo er mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten kollidiert. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin setzt ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der am Renault entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber auf den schwarzen Kleinwagen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell