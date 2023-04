POL-OF: "ROADPOL - Speedmarathon" - europaweiter Verkehrsaktionstag auch in Hessen

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Kupferkabel auf Baustelle geklaut: Zeugen gesucht - Offenbach (dj) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in der Kaiserstraße im Bereich der 10er-Hausnummern mehrere Kupferstangen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro geklaut. In der Zeit zwischen 18 und ...

mehr