POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Schulgebäude; Unfallfluchtermittler suchen weitere Zeugen und mehr

Bereich Offenbach

1. Kupferkabel auf Baustelle geklaut: Zeugen gesucht - Offenbach

(dj) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in der Kaiserstraße im Bereich der 10er-Hausnummern mehrere Kupferstangen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro geklaut. In der Zeit zwischen 18 und 6.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Baustellengelände und bohrten das Schloss zu den Kellerräumlichkeiten auf. Aus dem Rohbau nahmen sie anschließend 15 Kupferstangen mit. Die zuständige Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 060 8098-1234.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Schulgebäude - Neu-Isenburg

(fg) Nach einem Einbruch in ein Schulgebäude in der Offenbacher Straße (160er-Hausnummern) am Donnerstagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 20.45 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Schulgebäudes ein und konnten durch die entstandene Öffnung eine angrenzende Tür öffnen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und stahlen letztlich einen Computer samt Zubehör. Im Anschluss flohen die Einbrecher mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Einbrecher erbeuteten Bargeld, Briefmarken und Laptop - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Gebäude in der Straße "An der Winkelsmühle" eingebrochen und nahmen Bargeld, diverse Briefmarken sowie ein Laptop mit. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf und kletterten durch dieses ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Eindringlinge die dortigen Räumlichkeiten und sackten ihre Beute ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

4. Zeugen gesucht: Verkehrsunfall beim Überholen verursacht - Bundesstraße 45/Bereich Rödermark

(dj) Auf der Bundesstraße 45 zwischen Rodgau und Münster ereignete sich am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, im Bereich der Ausfahrt Eppertshausen eine Unfallflucht. Eine 21-Jährige war in ihrem schwarzen Opel Corsa in Fahrtrichtung Münster unterwegs, als sie ein Fahrzeug überholte und dabei den Corsa an der Fahrerseite sowie dem Außenspiegel touchierte. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer machte sich mit seinem Fahrzeug einfach davon. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallfluchtermittler suchen weitere Zeugen - Hanau/Lamboy

(fg) Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Niddastraße im Bereich der 30er-Hausnummern geparkten Toyota Aygo und fuhr anschließend davon. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Schrammen auf der gesamten Fahrerseite. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 3.000 Euro. Laut einer Zeugin habe ein dunkelblauer Audi den geparkten Toyota gegen 18 Uhr beschädigt und sei dann davongefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um weitere Zeugenhinweise.

2. Zeugensuche: Einbruch in Getränkemarkt - Hanau

(dj) Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem Getränkemarkt im Kinzigheimer Weg und stahlen Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen 17 und 6.55 Uhr waren die Eindringlinge in den Lager- und Büroräumlichkeiten des Marktes zugange und klauten unter anderem einen Laptop, ein Handy und mehrere Spirituosen. Durch das Einschlagen von einer Fensterscheibe waren die Unbekannten zuvor in das Gebäude eingedrungen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Offenbach, 14.04.2023, Pressestelle, David Jesse

