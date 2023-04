POL-OF: KOMPASS: Großkrotzenburg wird KOMPASS-Kommune - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Neu-Isenburg (fg) Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, bei der am Mittwochnachmittag zwischen 16.20 und 16.45 Uhr in der Straße "Buchenbusch" in Höhe der Hausnummer 14 ein geparkter Renault Laguna beschädigt wurde, Zeugen. Die ...

mehr