Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Versuchter Straßenraub: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg; Geldkassetten aus Kirchengebäude entwendet - Dreieich/Sprendlingen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Erste Hinweise nach Unfallflucht: Polizei sucht weitere Zeugen - Offenbach

(fg) Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen (6. April) im August-Bebel-Ring im Bereich der 30er-Hausnummern hat die Polizei erste Hinweise auf den Verursacher und sucht nun nach weiteren Zeugen. Gegen 8.45 Uhr touchierte ein schwarzer Mercedes, der von einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann gesteuert wurde, einen einparkenden Mitsubishi an der vorderen Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher jedoch davon. Der Unbekannte war Brillenträger und hatte kurze, dunkle Haare mit grauen Strähnen. An seinem schwarzen Mercedes waren OF-Kennzeichen angebracht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Wache des Polizeireviers Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Versuchter Straßenraub: Wer kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(jm) Eine Fußgängerin wurde am Dienstagabend in der Offenbacher Straße Opfer eines versuchten Straßenraubes. Kurz nach 23 Uhr befand sie sich in Höhe der Hausnummer 98, als der etwa 35 Jahre alte Täter ihr von hinten versuchte, die Handtasche zu entreißen. Zudem soll er ein Messer in der Hand gehalten haben. Da die junge Frau ihre Handtasche festhielt und schrie, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide zu Boden stürzten. Der etwa 1,80 Meter große und schlanke Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Frankfurter Straße. Er hatte kurze braune Haare und war dunkel gekleidet. Anwohner hörten die Schreie und verständigten die Polizei. Im Nachhinein klagte die Dame über Schwindel und Schmerzen. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die weitere Hinweise geben können, sich unter Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zwei BMW aufgebrochen: Wer kann Hinweise geben? - Dreieich/Sprendlingen

(dj) Autoknacker haben zwischen Montag- und Dienstagabend in Sprendlingen ihr Unwesen getrieben und dabei zwei geparkte Fahrzeuge vom Typ BMW angegangen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20 und 5.30 Uhr, schlugen die Unbekannten im Berliner Ring (20er-Hausnummern) die Scheibe eines grauen 520d ein und bauten aus dem Wagen das festverbaute Multimediabedienelement aus. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Auf gleiche Weise gingen die Kriminellen am Dienstag nur einige Meter entfernt vor: Zwischen 5.30 und 18.15 Uhr erlangten sie gewaltsam Zugang zu einem Wagen in der Freiherr-vom-Stein-Straße (40er-Hausnummern) und entwendeten das Lenkrad aus einem schwarzen 520d. Die Ermittler, die den gesamten Stehlschaden auf circa 4.000 Euro beziffern, sicherten vor Ort Spuren, um erste Hinweise auf die Täter zu gewinnen. Ob es sich bei den beiden Vorfällen, um die gleichen unbekannten Diebe handelt, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Parallel bitten die Beamten der Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Geldkassetten aus Kirchengebäude entwendet - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Aus einem Kirchengebäude in der Fichtestraße (30er-Hausnummern) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, zwei Geldkassetten und flüchteten. Die Eindringlinge hebelten zunächst ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und kletterten durch dieses ins Innere. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume und sackten ihre Beute ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht - Dietzenbach

(fg) Die Polizei sucht nach einem Unfall, bei dem am Dienstagmorgen an der Kreuzung der Velizystraße/Offenbacher Straße zwei Autofahrerinnen leichte Verletzungen davontrugen, Zeugen. Gegen 9 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen dem grauen Audi A3, an dessen Steuer eine 85 Jahre alte Frau aus Rodgau saß und dem Mini, der von einer 42-Jährigen aus Dietzenbach gesteuert wurde. Die Dietzenbacherin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 85-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde ambulant behandelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallgeschehens werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus - Hanau/Großauheim

(dj) Einbrecher waren in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 14 Uhr und Dienstagmorgen, 8.50 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Straße "Alte Langgasse" (20er-Hausnummern) zugange. Nach ersten Erkenntnissen agierten die Eindringlinge mit Hilfe einer Leiter und hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Anschließend kletterten sie durch dieses ins Innere und durchsuchten diverse Schränke und Schubläden. Die Unbekannten stahlen einen Tresor mitsamt dem darin befindlichen Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Rüttelplatten von Baustellengelände entwendet - Hanau/Wolfgang

(fg) In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Christoph-Kolumbus-Straße zugange und entwendeten drei Rüttelplatten. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die zum Abtransport der Rüttelplatten der Marke "Wacker Neuson" offenbar ein Fahrzeug benutzten. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Maschinen zur Sachfahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 12.04.2023, Pressestelle, David Jesse

