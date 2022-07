Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Am Samstagabend (16. Juli 20222) hat sich am Bahnhof Friedrichshafen Stadt ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung an der Lippe verletzt. Zur ärztlichen Versorgung musste er in das Klinikum Friedrichshafen.

Nach Hinweis eines Zeugen, dass es am Bahnsteig 2/3 zu einer Schlägerei gekommen sein soll, stellten Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen am Samstagabend gegen halb neun vor Ort zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 28 und 30 Jahren fest. Der Ältere der beiden blutete stark im Bereich der Nase und Lippen, der jüngere Mann war augenscheinlich unverletzt. Beide Personen waren zum Zeitpunkt der Feststellung alkoholisiert. Ein durch die Bundespolizei alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Klinikum Friedrichshafen. Dem jüngeren der beiden Männer wurde zunächst ein Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs ausgesprochen.

Zum Tathergang und den Hintergründen ermittelt nunmehr die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell