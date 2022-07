BPOLI-KN: Belästigung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Konstanz (ots) - Die Bundespolizei hat am Montag (4. Juli 2022) in Konstanz einen 30-jährigen Mann nach seiner Einreise ins Bundesgebiet festgenommen. Am Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen Autofahrer am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Beim Abgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem kam ein nationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig zum Vorschein. Das ...

