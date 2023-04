Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ermittlungserfolg im Bereich des organisierten Rauschgifthandels

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 11. April 2023

Ermittlungserfolg im Bereich des organisierten Rauschgifthandels

(fg) Die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen haben nach mehrmonatigen Ermittlungen einen großen Erfolg gegen den bandenmäßigen und organisierten Rauschgifthandel erzielt. Nach Entschlüsselung von kryptierten Chats wurden durch das ZK 32 des Polizeipräsidiums Südosthessen (Bandenkriminalität) am frühen Morgen des 6. April 2023 mehrere Wohnungen durchsucht und hierbei auch zwei mit Haftbefehl gesuchte Beschuldigte festgenommen.

Das umfangreiche Ermittlungsverfahren umfasst zum jetzigen Zeitpunkt 37 Straftaten, überwiegend wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nichtgeringer Menge. Es richtet sich gegen die beiden Festgenommenen sowie gegen drei weitere Personen im Alter von 25, 35 und 47 Jahren.

Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamtinnen und Beamten rund 63 Kilogramm Marihuana, vier Marihuanapflanzen, etwa 3,5 Kilogramm Haschisch, 10,5 Kilogramm Amphetamine, circa 18 Liter THC-Sirup, etwa 500 Gramm verkaufsfertige Pilze, mehrere Gramm Kokain, diverse Aufzuchtutensilien, elektronische Beweismittel sowie Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der 26-Jährige und die 23-Jährige wurden noch am Donnerstag (6. April) beim Amtsgericht in Hanau vorgeführt. Nachdem die Haftbefehle verkündet worden waren, wurden die beiden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis: Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 11.04.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell