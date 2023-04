Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Kostenfreie Fahrradcodier-Aktion von Polizei und Stadtpolizei Hanau - Hanau

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Kostenfreie Fahrradcodier-Aktion von Polizei und Stadtpolizei Hanau - Hanau

Wichtiger Hinweis: Für die geplante Codierung bitte vorab eine Terminbuchung vornehmen. Die Buchung erfolgt telefonisch bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 295-1900.

(fg) Am 25. April findet eine gemeinsame Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Hanau I sowie der Stadtpolizei Hanau im Foyer des Hanauer Rathauses in der Straße "Am Markt" statt. Interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer sind am Donnerstag, den 25. April 2023, zwischen 10 und 16 Uhr mit vorheriger Anmeldung eingeladen.

Gerade zu Frühlingsbeginn werden viele neue Räder und auch Pedelecs gekauft. Eine Codierung wirkt präventiv, das Fahrrad kann zugeordnet und zurückverfolgt werden. Zudem ist ein codiertes Rad ist als Hehlerware praktisch unverwertbar. Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Weitere Termine sind in Planung und werden rechtzeitig mitgeteilt.

Offenbach, 11.04.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell