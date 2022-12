POL-BOR: Borken - Kfz-Unterschlagung: Fahndung nach Tatverdächtigem

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Südring; Tatzeit: zwischen 02.12.2022, 15.30 Uhr, und 05.12.2022, 07.30 Uhr; Pflasterwerkzeug haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Raesfeld gestohlen. Der Tatort liegt am Südring. Bei der Beute handelt es sich um ein sogenanntes Teleskop-Abziehsystem des Herstellers Probst. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

