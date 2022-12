POL-BOR: Gescher - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Hübers Kamp; Tatzeit: zwischen 03.12.2022, 17.30 Uhr, und 04.12.2022, 13.30 Uhr; Unbekannte Täter haben an einem Firmenwagen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Das Geschehen spielte sich am Wochenende in Raesfeld ab. Das Fahrzeug hatte auf dem Gelände einer Firma am Hübers Kamp gestanden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts aus dem Wagen entwendet. Die Polizei bittet um ...

