Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Montag, 10.04.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Handtaschenraub - Gründau Lieblos

Am Sonntagmorgen, gegen 10.45 Uhr, kam es am Ebersbacher Ring zu einem Raub. Eine männliche Person auf einem sportlichen Fahrrad mit besonders dicken Reifen entriss einer 52-Jährigen aus Gründau ihre Handtasche und fuhr in Richtung Bundesstraße davon. Der Täter soll einen sportlichen Körperbau gehabt haben und trug eng anliegende Kleidung sowie einen auffällig neongrünen Fahrradhelm.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.04.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

