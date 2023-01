Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus: Zeugen in Elgershausen gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Schauenburg-Elgershausen, als sie in der Silvesternacht nach Hause kamen und den Einbruch in ihr Haus entdeckten. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Erkenntnissen mehrere Schmuckstücke erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15:40 Uhr, und Sonntagmorgen, 1:25 Uhr, ereignet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und waren so in das Haus in der Straße "Fiedelhof" eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schränke in mehreren Räumen, bevor sie die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

