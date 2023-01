Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Lohfelden-Vollmarshausen: Brand auf Firmengelände eines Automobilhandels

Kassel (ots)

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 00:45 Uhr, geriet aus bislang noch unbekannter Ursache ein Teil der Begrenzungshecke eines Automobilhandels in Lohfelden-Vollmarshausen im Wiesengrund in Brand. Von dort griffen dann die Flammen auf drei abgestellte Fahrzeuge über und beschädigten diese erheblich; die PKW brannten aus. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi Q5, einen Golf 7 und einen Golf plus. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf ca. 200.000,- Euro geschätzt. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohfelden eingedämmt und gelöscht. Es entstand kein Personenschaden. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich des Automobilhandels zum oben angegebenen Zeitraum. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell