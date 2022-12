Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Wohnungsbrand in Vellmar: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:34 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5405293 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand.)

Vellmar (Landkreis Kassel): Nachdem es in der Nacht zum heutigen Freitag zu einem Wohnungsbrand in Vellmar gekommen war, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und die Brandstelle am heutigen Freitag aufgesucht. Wie die Ermittler berichten, haben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen dazu dauern an.

Zu dem Brand in dem Haus in der Holländischen Straße, nahe der Waldstraße, war es heute Nacht gegen 2 Uhr gekommen. Dabei waren zwei Bewohner, ein Mann und sein jugendlicher Sohn, durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Zimmer im Obergeschoss des Hauses waren vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

